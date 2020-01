PAIDEIA| Operazione al pollice per Lucas Leiva

Una Supercoppa bellissima, ma portatrice di due brutte notizie per Lucas Leiva. In primo luogo, il giallo di Riyadh lo costringerà a guardare in tv il match di domenica con il Brescia. In secondo luogo, la vittoria in terra araba è costata al brasiliano un infortunio al pollice arginato negli ultimi allenamenti da una evidente fasciatura. Una soluzione che non sembra aver prodotto gli effetti sperati obbligando il numero sei, nella giornata di oggi, ad un’ operazione chirurgica. Un intervento risolutore il quale comunque, grazie all’uso di un tutore, non gli impedirà di scendere regolarmente in campo contro il Napoli il prossimo 11 gennaio.

