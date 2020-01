Un giocatore di Raiola per la Lazio

Sembrerebbe tutto in stallo per il mercato invernale della Lazio. Si lavora invece in anticipo sul mercato estivo. Come riporta il Corriere dello Sport, si starebbe avviando un dialogo fra il club capitolino e il super procuratore Mino Raiola. Il calciatore trattato sarebbe Pablo Rosario, centrocampista classe ’97 attualmente nelle fila del PSV. Il procuratore campano si occupa attualmente della promessa biancoceleste Nicolò Armini, e deve anche farsi perdonare per il flop di Kishna.

