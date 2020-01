Arriva Esclante, Marcolin: “È come Parolo con i piedi buoni, forse un piccolo Milinkovic”

Che la Lazio stia per chiudere la prima operazione in entrata sembra essere nell’aria. Gonzalo Escalante potrebbe arrivare in biancoceleste dal primo luglio, quando il suo contratto con l’Eibar sarà terminato. A presentare il centrocampista ci ha pensato Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ricordando il periodo in cui l’argentino vestiva la maglia del Catania: “È un interno di centrocampo, io lo utilizzavo come mezzala. Un giocatore che prometteva tantissimo, uno degli argentini portati da Marino a Catania. Un Parolo con dei piedi più educati. Forse un piccolo Milinkovic, visto che è molto bravo a inserirsi, uno pulito, a cui piace giocare a due tocchi. Non è tanto un incontrista, più offensivo. Sarebbe perfetto per questo modulo, può adattarsi a tante zone del campo. Il suo punto di forza è l’inserimento dentro l’area e una tecnica discreta e lineare nel suo gioco”.

