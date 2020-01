Canigiani: “Partita la vendita per Lazio-Napoli. Presto novità per la campagna abbonamenti”

Il Responsabile del Marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare dei prossimi impegni. Ecco quali sono state le sue parole in merito: “È partita la vendita per Lazio-Napoli, gara importante che mettiamo nella fascia top e quindi con prezzi più alti, anche se sempre bassi confrontandoli al resto della situazione nazionale. Per quanto riguarda Lazio-Cremonese, sappiamo che non è una partita di cartello e quindi i prezzi sono proporzionati all’impegno. A Brescia ci saranno tantissimi tifosi, c’è la possibilità di acquistare in altri settori oltre a quello degli ospiti e già lo stanno facendo. Con la prossima settimana definiremo gli ultimi dettagli della campagna abbonamenti”.

