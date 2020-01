CdS | La Lazio vola sugli spalti ed in borsa

Il momento d’oro della Lazio non vuole arrestarsi ed ogni giorno arrivano nuovi dati a decorare d’oro l’ottima seconda parte di 2019 dei ragazzi di Inzaghi. Come rivelato dall’Osservatorio Calcio Italiano la media spettatori della Lazio nelle prime otto uscite del 2019 (una in meno rispetto ai piani iniziali per via del rinvio della sfida con l’Hellas Verona) è di 39.375 spettatori in rialzo del 5,9 % rispetto alla chiusura (comunque positiva) dello scorso anno. Una cifra importante che posizione i biancocelesti al quarto posto della Serie A per presenze allo stadio anche davanti ai rivali della Roma che si fermano a 35.837 tifosi. E se l’Olimpico torna a riempirsi, le cose vanno ancor meglio sul fronte borsa con i titoli del club laziale che ieri hanno chiuso con un incremento del 5,15 % per una crescita mensile pari al 19,37%. Un periodo magico che potrebbe continuare specialmente se alimentato dalle prestazioni di Immobile e compagni. Lo riporta Il Corriere dello Sport

