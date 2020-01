CdS | L’esodo costante del popolo laziale

“Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai“. Non può esserci frase più adatta per riassumere l’amore dei tifosi biancocelesti che nella prima parte di 2019 hanno seguito i ragazzi di Simone Inzaghi lontano dalla capitale. Solamente domenica contro il Brescia saranno almeno 1.500 con il settore ospiti esaurito da tempo ed i restanti settori del Rigamonti presi d’assalto. Cifre da record che nel conteggio complessivo stagionale sfondano il muro delle 10 mila unità tra campionato ed Europa League con uno dei picchi raggiunti a Reggio Emilia invasa da 2.000 anime laziali. Lo riporta Il Corriere dello Sport

