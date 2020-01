FORMELLO | Buone notizie per Inzaghi: Cataldi e Immobile si allenano con la squadra

Manca sempre meno alla prima partita del 2020 della Lazio. Domenica 5 gennaio, alle 12:30, torna finalmente la Serie A per Brescia e Lazio, con la squadra di Inzaghi pronta a continuare la rincorsa alla qualificazione in Champions League. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, si è svolta la seduta di allenamento mattutina, con un’ottima notizia per il mister biancoceleste: Danilo Cataldi e Ciro Immobile si sono allenati regolarmente con la squadra, dopo aver saltato l’allenamento di ieri. Si candidano quindi per una maglia da titolari per la sfida del Rigamonti contro la squadra di Eugenio Corini. Assenti gli infortunati Vavro e Lukaku, per il resto, dopo alcune prove tattiche svolte, Inzaghi dovrebbe confermare la difesa che ha dato più sicurezza in questo periodo, ovvero Luiz Felipe e Radu ai lati di Acerbi; il centrocampo ridisegnato con appunto Cataldi e Parolo a sostituire gli squalificati Leiva e Luis Alberto, Milinkovic come mezz’ala di sinistra e Lazzari con Lulic sulle fasce. Coppia d’attacco il duo Correa-Immobile.

