GdS | Inzaghi insegue Eriksson, ma non solo

Prima Luis Alberto, poi Caicedo e la Lazio vola a otto vittorie consecutive. Una striscia non trascurabile che ha consegnato ai biancocelesti il terzo posto in solitaria con la possibilità di guardare anche alla vetta. Numeri importanti ora da confermare nel lunch di domenica contro il Brescia dove Inzaghi (con alcune defezioni importanti) proverà a raggiungere il record dei nove successi consecutivi firmati Sven-Goran Eriksson nella stagione 1998-99 entrando ancor più di diritto nella storia del club romano dopo aver già raggiunto il record delle vittorie in campionato superando Dino Zoff. Mille i motivi per espugnare il Rigamonti che non si limitano però semplicemente alle statistiche del club capitolino. Da ben undici giornate la Lazio segna almeno due gol, con il primato di questa speciale classifica lontano due lunghezze e detenuto al momento dal Grande Torino fenomenale nel 1948 ad andare a segno almeno due volte a partita per ben tredici volte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

