GdS| Verón: “Lazio messa benissimo per la lotta Scudetto. Correa mi chiedeva di spiegargli i calci di punizione”

La vetta è distante, con una gara da recuperare, sei punti e la doppia vittoria contro la Juventus continua a produrre verso la Lazio solamente elogi da parte di addetti ai lavori. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato da uno degli eroi dello Scudetto del 2000 Juan Sebastián Verón che, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport ha speso parole al miele è per i biancocelesti inserendoli nella lotta per il titolo grazie al fatto di aver mantenuto intatta la parte centrale della rosa e potendo disporre di un grande tecnico come Simone Inzaghi (mai immaginato come allenatore ma maturato grazie ad un grande studio). Una sogno da inseguire anche per merito del grande entusiasmo generatosi nell’ambiente che però deve tener conto di un grande peso, quello di non poter sbagliare nulla. Complimenti per la Lazio, ma non solo. L’ex numero 23 laziale si è soffermato anche su Correa seguito in passato dallo stesso Verón che lo ha definito un ragazzo umile, voglioso di imparare e capace di caricarsi le responsabilità della squadra. Un giovane determinato a diventare grande anche per mezzo dei consigli chiesti alla Brujita per imparare a tirare al meglio i calci di punizione. Da Verón a Correa, la Champions League passi per i piedi degli argentini.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’