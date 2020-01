Il Messaggero | Lazio, la Champions è seduta in panchina

Se il 2019 si è chiuso con otto vittorie consecutive e la Supercoppa Italiana in bacheca, il 2020 si apre nel segno dell’incertezza. In vista della sfida di domenica con il Brescia, infatti, Inzaghi dovrà fare a meno degli squalificati Luis Alberto e Lucas Leiva (operato peraltro nella giornata di ieri al pollice). Assenze pesanti a cui si aggiungono l’influenza di Immobile che potrebbe obbligare il campano a dare forfait al Rigamonti ed i problemi muscolari non ancora del tutto risolti da Cataldi. Il giovane romano giustiziere delle Juventus proverà a stringere i denti per sfruttare al massimo la chance da titolare, mentre in attacco è pronto a scaldare i motori l’uomo degli ultimi minuti Felipe Caicedo. Il nuovo anno inizia con un esame di maturità per la Lazio con Inzaghi chiamato a valorizzare al massimo la sua rosa per inseguire l’obiettivo Champions. Lo riporta l’edizione odierna de Il Messaggero

