Il Messaggero | Mercato Lazio, c’è un giocatore della Spal sul taccuino del ds Tare

ROMA A fari spenti, ma con i radar accesi. La sessione invernale del mercato si è aperta e la Lazio lavora sotto traccia. «Salvaguardare l’equilibrio del gruppo e l’armonia dello spogliatoio». Queste le priorità dalle parti di Formello, ma «se capiterà un’occasione», la società si farà trovare pronta. Tradotto: difficilmente verrà acquistato un giocare che possa scalfire il posto dei titolari, ma difronte all’opportunità di alzare il livello della panchina, verranno fatte delle attente valutazioni.

IDEA KURTIC L’ultima, in ordine di tempo, è quella su Jasmin Kurtic, centrocampista classe 1989 della Spal, già nel mirino di Genoa e Parma. L’interesse della Lazio non ha lasciato indifferente lo sloveno, che ha ancora due anni di contratto e si è preso del tempo per riflettere, anche se Walter Mattioli, presidente dei ferraresi, non lo lascerà andar via facilmente. Kurtic è una pedina importante per la squadra allenata da Leonardo Semplici: perderlo a metà campionato, potrebbe essere rischioso.

Non è esclusa l’ipotesi che la Lazio stia lavorando in vista della prossima estate. I rapporti tra le due società, dopo l’affare Lazzari-Murgia, sono ottimi e il rinnovo di Parolo non è così scontato. Il mediano spera di prolungare il suo accordo con il club di Lotito, ma ha già sondato la disponibilità di Parma e Bologna per il prossimo anno nel caso di fumata nera. Questo uno dei possibili scenari che favorirebbe ancor di più la ricerca di una mezzala «pronta» come Kurtic, che in Serie A ha vestito anche le maglie di Palermo, Torino, Atalanta e Fiorentina. Con l’inserimento di una contropartita tecnica, la trattativa potrebbe decollare anche a gennaio, ma Berisha, oltre a non rientrare nei desiderata della Spal, vuole giocarsi le ultime chance in biancoceleste.

«KIYINE IN ESTATE» Tutto rimandato a giugno anche per Sofian Kiyine, centrocampista della Lazio attualmente in prestito Salernitana: «Credo che rimanere ancora in Serie B sia la scelta più saggia, prima di rientrare a Roma in estate e valutare il da farsi», le parole del suo procuratore. Sirene cinesi per Felipe Caicedo: il “Panterone”, fresco di rinnovo fino al 2022, ha declinato tutte le offerte.

Valerio Cassetta / Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’