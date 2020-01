L’iniziativa della S.S. Lazio Atletica Leggera per festeggiare i 120 anni di storia biancoceleste

La SS LAZIO ATLETICA LEGGERA, in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni dalla fondazione e come titolare dell’adozione ufficiale di Piazza della Libertà, da appuntamento a tutti gli amici giornalisti nonché a tutti i tifosi, sostenitori ed atleti, per un importante appuntamento.

Alle ore 14.30 di giovedì 9 gennaio verranno inaugurati 3 bellissimi leggii con la descrizione dei luoghi storici dove il nostro bersagliere Luigi Bigiarelli quel giorno portò alla luce la nostra LAZIO.

L’iniziativa rientra nel programma dei festeggiamenti organizzati dalla SS LAZIO che prenderanno il via la mattina dello stesso 9 gennaio presso il Salone d’Onore del CONI, con le premiazioni degli atleti che più si sono distinti nella storia della nostra gloriosa società nelle diverse discipline.

I festeggiamenti poi continueranno poi alle 18.30 presso il Convento dei Cappuccini in Via Veneto 21, sede storica della S.S.Lazio dal maggio 1915 al novembre 1924, con la presentazione di due volumi della storia biancoceleste.

Saluti Sportivi e FORZA LAZIO!

