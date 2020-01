Sabatini: “La squadra va bene così, è una macchina che non va cambiata”

Ci si avvicina sempre i più alla sessine di claciomercato invernale. Si inizia a pensare a chi entra e chi esce, con uno sguardo ad alcune occasioni d’oro. Anche la Lazio pensa al mercato, pricipalmente in uscita. Come confermato dal Ds Tare bisogenrà piazzare qualche esubero e difficilmente ci saranno acquisti a meno di grandi occasioni. Di Lazio ha parlato anche il noto giornalista Sandro Sabatini, ecco le sue parole a Radio Sportiva: “La squadra va bene così, è una macchina che non va cambiata. Capisco il modo di pensare della società, che ha solo campionato e Coppa Italia. Al massimo può esserci bisogno di un vice-Lazzari e di un vice-Lulic, ma ad ora non c’è all’altezza di chi c’è già”.

