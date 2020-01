Szczesny: “Scudetto? In corsa c’è anche la Lazio. Io voglio vincere tutto”

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è stato intervistato da Sky Sport. Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, l’estremo difensore bianconero ha le idee chiare su quello che sara il 2020. Ecco le sue parole: “Per lo scudetto in corsa c’è anche la Roma, che sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio che è una delle squadre più forti del nostro campionato. Direi che in corsa ci sono Inter, Lazio e Roma. I miei obiettivi? Voglio vincere tutto, alla Juve è sempre così. Poi c’è l’Europeo, ci sono tanti trofei da vincere e punto a vincere tutto”.

