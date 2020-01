CdS | Zeman: “La Lazio mi fa divertire, ha un centrocampo fantastico”

Nuovo giorno, nuovi elogi in arrivo per una Lazio che sembra oramai aver convinto tutti, anche un vecchio maestro del calcio come Zdeněk Zeman. Il boemo, attraverso i microfoni de Il Corriere dello Sport, ha voluto celebrare la sua ex squadra affermando come gli piacciano i ragazzi di Inzaghi che dispongono di un centrocampo fantastico ed un reparto avanzato con uomini decisivi. Tanta qualità concentrata in cinque uomini che, come affermato da Zeman, fanno divertire creando appagamento nello spettatore. Un momento d’oro da godersi al massimo cercando di continuare su questa strada per evitare, come ricordato dall’ex tecnico di Lazio e Roma, di pregiudicare un’ annata, come già accaduto, a causa di un periodo un po’ difficile.

