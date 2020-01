CONFERENZA INZAGHI – “Sogno un 2020 con altre serate indimenticabili. Escalante? Piace ma per giugno”

Dopo la sbornia natalizia con la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita, la Lazio torna a pensare al campionato con la trasferta di Brescia.

Come approccia la Lazio a questo 2020?

“Lasciamo un 2019 che ci ha dato grande soddisfazioni con due coppe vinte nel giro di cinque mesi e mezzo. Adesso riattacchiamo subito perchè domani non sarà una partita semplice contro una squadra che sta bene e con un bravo allenatore”

Sposi la filosofia societaria del piedi a terra?

“Noi dobbiamo essere consapevoli che arriviamo da tre mesi alla grande ma con l’umiltà di chi sa che l’insidia è dietro l’angolo. Servirà la partita da vera Lazio e voglio il 120% da chi scenderà in campo”

Senza Luis Alberto e Leiva, Cataldi non sta bene, che tipo di Lazio stai pensando?

“Ho il dubbio Cataldi che ha avuto un risentimento, ieri l’ho visto abbastanza bene soprattutto in fase di possesso. Stamattina mi ha detto di sentirsi bene, nelle prossime ore valuto col ragazzo e lo staff medico. Il ruolo di Luis Alberto lo possono fare in tanti fra cui anche Correa per cui mi prendo il tempo che manca”

Come sta Immobile?

“Ha avuto un attacco febbrile che lo ha costretto a saltare solo una seduta e quindi può tranquillamente scendere in campo”

In cosa è migliorata la Lazio?

“L’autostima e la fiducia sono cresciute molto che ci hanno regalato serate indimenticabili, è un percorso che va avanti. La prima del nuovo anno va bene secondo le statistiche che però contano poco all’atto pratico”

Che sogno ha per il nuovo anno?

“Voglio vivere serate come quelle della Supercoppa, vincere un trofeo importante è indimenticabile e speriamo di farlo presto nuovamente nel nostro stadio con i nostri tifosi che ci seguiranno in tanti domani”

Con il nuovo la Lazio può avere un nuovo obiettivo?

“Noi ragioniamo partita per partita, stiamo facendo un grande cammino ma anche le altre corrono”

Come hai trovato i giocatori dopo la sosta?

“Li ho visti molto bene, avevamo bisogno di staccare la spina per qualche giorno ma ci siamo ritrovati con quel pomeriggio emozionante a Formello con i tifosi. La squadra ha lavorato molto bene e domani cercherà di fare una partita importante nonostante le assenze ma ho grande fiducia”

Come giudichi il ritorno di Balotelli?

“Dopo tanti anni fuori è tornato a casa sua, sta ritrovando la forma e sarà quindi un osservato speciale perchè ha grandissime qualità”

Ha fatto il punto sul mercato con la società?

“Abbiamo parlato e stiamo osservando ma con la consapevolezza di essere un buon gruppo. Escalante è un buon giocatore che la società sta monitorando per giugno”

