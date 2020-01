ESCLUSIVA | De Biasi: “Lo scudetto non deve essere ossessione ma diventare l’obiettivo”

La Lazio di Simone Inzaghi dopo la sosta scenderà in campo domani, domenica 5 gennaio alle 12:30 allo stadio Rigamonti per affrontare il Brescia. A presentare la sfida, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, è intervenuto Gianni De Biasi, ex tecnico tra le altre di Spal, Udinese, Torino e Nazionale albanese ed ex giocatore del Brescia.

Domani la Lazio affronterà il Brescia al Rigamonti, che gara ti aspetti?

“E’ una partita difficile per entrambe, perché si rientra dopo la sosta, per differenti obiettivi: di alta classifica la Lazio e per non retrocedere il Brescia. Sarà una gara da non sbagliare sul piano della concentrazione e della motivazione“.

Dove può arrivare la Lazio? Qualcuno ha parlato di scudetto..

“La Lazio sta continuando il suo percorso di maturazione, ha una rosa adeguata, un giusto mix di esperienza e gioventù, e non deve pensare più in là del prossimo impegno. Lo scudetto non è un’ossessione, proprio per questo motivo potrebbe diventare l’obiettivo“.

Nelle due gare vinte contro la Juventus (campionato e Supecoppa) in cosa è stata superiore la Lazio?

“E’ stata superiore nell’intensità che ha messo nei 90 minuti. Nella capacità di gestire in maniera efficace sia il possesso che le ripartenze che hanno messo in grande difficoltà la Juventus“.

Cosa pensa del lavoro di Inzaghi?

“Inzaghi ha la fortuna di lavorare con continuità in un ambiente che conosce molto bene, in più la società gli ha messo a disposizione un organico di buon livello e lui lo sta facendo rendere veramente al top“.

E’ mai stato accostato alla Lazio?

“Spesso mi avranno accostato alla Lazio in quanto Igli Tare è stato mio giocatore a Brescia e perché essendo lui albanese ed avendo io allenato l’Albania“.

Ha lanciato Strakosha in Nazionale. Un pensiero su di lui..

“E’ un ragazzo che mi piace molto, ha grandi qualità, può migliorare ancora tanto perché è lui il primo che sa che può farlo, anche grazie a Grigioni con il quale ha un buon feeling“.

