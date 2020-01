FORMELLO – Correa alla Luis Alberto e attacco pesante per spazzare il Brescia. Parolo in regia

E il sabato Inzaghi cambia le carte in tavola mantenendo viva solo una costante: la Lazio non rinuncia alla qualità in campo. Tradotto significa Correa alla Luis Alberto, il tecnico ricama un nuovo ruolo all’argentino chiedendogli di arretrare il proprio raggio d’azione mettendo a disposizione dei compagni tecnica e fisico. Una novità mai provata in settimana ma che diventa una certezza se testata nella rifinitura della vigilia. Davanti quindi tandem pesante con Caicedo ad affiancare il recuperato Ciro Immobile, l’equadoregno graviterà alle spalle della punta napoletana con una funzione di finto trequartista a cui si affiancherà Correa nelle sortite offensive. L’argentino partirà come mezzala sinistra con Milinkovic che rimane quindi nella sua posizione e lo spostamento in cabina di regia di Marco Parolo. Si è allenato con i compagni Cataldi ma l’ex Parma si lascia preferire per dare più equilibrio ad una squadra molto sbilanciata. Corsie esterne e difesa invece non regalano ulteriori sorprese con Lazzari e Lulic sulle fasce laterali e il solito trio davanti a Strakosha composto da Luiz Felipe-Acerbi-Radu. Nuovo anno, nuova Lazio ma, speriamo, solito risultato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’