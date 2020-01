GdS | Lazio, Milinkovic torna al passato guardando al futuro

Milinkovic-Savic ritorna al passato. Proprio quando il serbo aveva del tutto metabolizzato il nuovo ruolo, più lontano dalla porta e con maggiori compiti difensivi, Inzaghi ha deciso, per cause di forza maggiore, di reinserirlo nella sua posizione originaria consegnandogli le chiavi di interno offensivo di centrocampo. Una scelta fondamentale per un Sergente più libero di svariare sul fronte d’attacco che cercherà di sbloccarsi lontano dall’Olimpico, considerando che le quattro reti stagionali sono arrivate tutte tra le mura amiche. Inzaghi si aggrapperà al suo numero 21 per sopperire alle assenze di Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre in avanti Caicedo è pronto a scendere in campo dall’inizio nel caso di forfait di Immobile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

