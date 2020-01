Il Messaggero | La Lazio a Brescia tra dubbi ed entusiasmo

La fine della sosta e la ripresa dei lavori è da sempre un momento cruciale nella stagione di qualsiasi squadra. La Lazio nel lunch match di domani andrà a Brescia per provare ad arrivare a quota nove vittorie consecutive. Un’impresa non semplice anche considerando le assenze di due jolly come Lucas Leiva e Luis Alberto. Carenze importante a cui Inzaghi proverà a porre rimedio con il recuperato Cataldi e l’innesto di Parolo, mentre in attacco scalda i motori Caicedo con Immobile ancora in dubbio post influenza. Sulla fascia destra correrà ancora Lazzari pronto a dare il meglio di sè, come nelle scorse stagioni, nella seconda parte del campionato. La Lazio volerà a Brescia, ma non sarà sola perchè a fare compagnia ai ragazzi di Inzaghi ci sarà l’esodo del popolo biancoceleste che, dopo aver polverizzato il settore ospiti, ha acquistato ulteriori tagliandi nel resto del Rigamonti. Lo riporta Il Messaggero

