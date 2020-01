Mihajlović: “La Lazio sta facendo grandi cose”

Un guerriero che non si arrende mai pronta a riprendersi il suo Bologna. Tutto questo è Siniša Mihajlović, un combattente vero dentro e fuori dal campo che, in un lunga intervista a Sportweek, oltre a ripercorrere il suo momento personale e quello dei suoi ragazzi ha voluto spendere parole dolci anche per la Lazio dichiarandosi contento per una formazione che sta facendo grandi cose.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’