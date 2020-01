Petković sullo Scudetto: “Attenzione alla Lazio, potrebbe continuare a fare bene”

Il filotto di otto successi consecutivi coronato con la Supercoppa Italiana di Riyadh è ancora vivo negli occhi dei tifosi della Lazio e non solo. Il momento perfetto dei biancocelesti coinvolge il pensiero di tutti, anche di un eroe del 26 maggio come Vladimir Petković, il quale, attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha voluto elogiare i ragazzi di Simone Inzaghi affermando riguardo alla lotta Scudetto tra Inter e Juventus: “Attenzione alla Lazio. Quelli che stanno per arrivare sono i momenti cruciali di una stagione, la compagine romana ha qualità e potrebbe continuare su questa strada“.

