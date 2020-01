SERIE A – L’ AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Brescia

Torna in campo la Serie A. Dopo la sosta natalizia riprende il campionato, che si aprirà domani con la 18esima giornata. I biancocelesti, reduci dal successo in Supercoppa contro la Juventus, saranno impiegati nella trasferta di Brescia. Domani infatti, alle ore 12.30, la squadra di Inzaghi affronterà al Rigamonti quella di Corini, nel primo appuntamento del nuovo anno.

IL BRESCIA – E’ una squadra, quella di Balotelli e compagni, che prova a dire la sua in questa stagione in Serie A da neopromossa. Dopo il cambio in panchina, la squadra è tornata nella mani di Corini. I bresciani occupano la 18esima posizione in classifica ad una lunghezza dalla momentanea salvezza. I lombardi hanno un bottino di 14 punti.

LA FORMAZIONE (4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

LA STELLA – E’ senza dubbio il più acclamato, quello di cui tutti hanno parlato in estate al suo arrivo e quello che continua spesso a far parlare di sé per via del suo carattere esuberante: è Mario Balotelli il punto di riferimento di questa squadra, il talentuoso testardo che può regalare prodezze. Si è messo in gioco nella sua avventura a Brescia e fino ad ora, discussioni o no con i tecnici, ha sempre mostrato in campo le sue qualità. Poca continuità, ma fisicità e tecnica sono sicuramente dalla sua parte.

IL PRECEDENTE – Risale a otto anni fa la gara tra le due compagini. L’ultima volta i biancocelesti vinsero in trasferta per 0-2 nel febbraio del 2011. Le rete del successo le anno siglate Gonzalez e Kozak.

