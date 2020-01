TuttoSport | Lazio, in arrivo la prova del nove e del dieci

Un rientro dalla sosta più complicato del previsto. Per continuare ad inseguire la Champions League sognando la vetta la Lazio nel lunch match di domani dovrà superare il Brescia, così da conquistare la nona vittoria consecutiva, questa volta senza il suo numero 10, quel Luis Alberto pedina fondamentale nello scacchiere capitolino. Inzaghi lo sostituirà con Parolo, avanzando il raggio d’azione di Milinkovic-Savic, mentre l’altro squalificato di giornata Lucas Leiva lascerà il posto al recuperato Cataldi. Sarà un test importante anche per provare ad agganciare il record di nove successi di fila di Sven Goran Eriksson nel campionato 1998-99 e continuare ad inseguire il primato del Grande Torino che, nel lontano 1948, riuscì per ben 13 volte a siglare almeno due reti. Per il momento la Lazio è ferma ad 11. Lo riporta TuttoSport

