Per Lei Combattiamo Brescia-Lazio, le probabili formazioni Brescia-Lazio, le probabili formazioni Follow me











Ricomincia un nuovo anno ed anche la Serie A si appresta a fare la sua prima apparizione sui campi di calcio. A fare gli onori saranno Brescia e Lazio, che apriranno la 18° giornata allo Stadio Rigamonti alle 12:30. Ecco le probabili formazioni delle due squadre: BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Semprini, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’

















Per Lei Combattiamo @tommandrea

More in Per Lei Combattiamo