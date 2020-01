ESCLUSIVA | Negro: “Questa Lazio può puntare in alto. Col Brescia gara difficile in un campo ostico”

La Lazio del secondo scudetto, così come quella del primo, fa parte della storia ultracentenaria del club biancoceleste. In occasione della sfida del Rigamonti, in esclusiva ai microfoni di LazioPress, è intervenuto Paolo Negro, che con la prima quadra dell capitale ha vinto numerosi trofei, oltre al tricolore. Ha fatto parte della Lazio invincibile anche per gli “Invincibili” di Sir Alex Ferguson, pertanto il suo nome fa parte a tutti gli effetti degli almanacchi laziali. Prima giocatore, poi tecnico, ma pur sempre sostenitore dei colori del cielo, l’ex difensore ha analizzato la gara di Brescia.

Mister, se l’aspettava la doppia vittoria contro la Juventus?

“No, ma non per demeriti laziali, semplicemente perchè la Juve è sempre la Juve. La Lazio ha fatto due partite perfette, dove ha sicuramente meritato, ma i bianconeri erano la squadra da battere. Avevo paura che in Supercoppa la Juventus giocasse più agguerrita rispetto alla gara di campionato, invece è andata bene così“.

Lei che lo scudetto lo ha vinto, dove pensa possa arrivare questa Lazio?

“Quando giocavo io era un altro calcio; ora ci sono Juve ed Inter davanti, ma i nerazzurri non li vedo così superiori, soprattutto perchè sono al primo anno insieme, mentre la Lazio è collaudata. La Champions quest’anno va presa, i biancocelesti non possono nascondersi“.

Ora che la squadra va bene, c’è bisogno di intervenire sul mercato?

“Se vuoi arrivare fino in fondo, qualche giocatore devi prenderlo; poi sarà Inzaghi a stabilire dove si deve intervenire, ma più che altro serve per far riposare alcuni calciatori, perchè affrontare l’intera stagione senza fermarsi diventa difficile“.

A proposito di cambi, come valuta l’operato di Caicedo?

“Quando entra segna, è un ottimo sostituto. Che partita quella di Cagliari! Può partire anche titolare, ma ha davanti Immobile, non è facile prendere il suo posto ma è un degno sostituto“.

Tra poche ore la Lazio se la vedrà in casa del Brescia, quali potranno essere le insidie della gara?

“Quella lombarda è una squadra che ha bisogno di punti salvezza ed ha ritrovato il suo allenatore. Soprattutto è legata al tecnico che li fa giocare bene. Sarà un campo difficile e ostico, soprattutto dopo la sosta. Con lo stop perdi il passo e fai fatica con queste squadre, più che con quelle di alta classifica“.

Un pronostico sulla gara del Rigamonti?

“Spero si inizi come abbiamo finito l’anno, stessa voglia e cattiveria. Se si parte bene significa che c’è la squadra, la mentalità e la personalità. Sulla parola scudetto andrei cauto. E’ cambiato il calcio rispetto a quando giocavamo noi, ma questa Lazio può puntare in alto“.

