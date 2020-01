GdS | Lazio in emergenza e nasce “Luis” Correa

A Brescia, nel lunch-time ma- tch che aprirà la giornata ed anche il 2020 della Serie A, il tecnico biancoceleste è costretto a schierare una Lazio priva degli squalificati Leiva e Luis Alberto. E quasi certamente non potrà contare neppure su Cataldi, alle prese con un risentimento a un polpaccio. Che si inventa Simone? Semplice: mette Correa a centrocampo nella posizione che di solito occupa Luis Alberto e in avanti schiera il tan- dem pesante Caicedo-Immobile.

QUALITÀ PRIMA DI TUTTO

Scelta coraggiosa, sicuramente. Ma, soprattutto, scelta di qualità. Non è che Inzaghi sia stato improvvisamente folgorato da un desiderio di calcio iper-offensivo. E’ che, senza Luis Alberto e senza pure Cataldi, il centrocampo è privo di palleggiatori. E allora piuttosto che correre il rischio di snaturare le caratteristiche della sua squadra preferisce «inventarsi» Correa alla Luis Alberto invece di presentare un centrocampo magari più solido, ma privo di guizzi. “Correa interno? E’ una delle ipotesi se Cataldi non dovesse farcela”. Così ha detto il tecnico biancoceleste ieri in conferenza stampa. Ieri Correa è stato provato in allenamento nella inedita posizione e si è disimpegnato molto bene. La novità lo ralle- gra perché in questo modo sarà più libero di spaziare a tutto campo. Il suo idolo, da giovane, era Kakà. Come faceva il brasiliano, il Tucu potrà partire da lontano e magari essere più letale sottoporta. Sì, perché volendo per Correa ci sarebbe anche da interrompere un digiuno che dura da un paio di mesi (in campionato non segna dalla doppietta al Lecce del 10 novembre e, in assoluto, dal gol rifilato al Cluj in Europa League il 28 novembre).

RECORD E SOGNI

La mossa di Correa a centrocampo come antidoto all’emergenza, nella speranza di poter continuare a sognare e aggiornare i record di questa squadra. Perché in caso di vittoria questa sarebbe la nona consecutiva, eguagliando il primato assoluto del club che appartiene ad Eriksson nella stagione 98-99. Ma i tre punti servirebbero di più per consolidare il terzo posto è continuare a sognare ad occhi aperti. “Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza ma umili”, questo è stato il monito del tecnico piacentino. Servirà una Lazio concentrata e umile perché il cammino è lungo e le partite sono tante.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’