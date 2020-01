Inzaghi: “Vinta una partita trappola. Fa piacere raggiungere il record di Eriksson”

Nel post gara di Brescia-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Simone Inzaghi: “La squadra ci ha creduto fino alla fine, sapevamo era una partita difficile. Nel secondo tempo con le superiorità avremmo dovuto far meglio e muovere più velocemente la palla, ma non era semplice perchè il campo non era nelle migliori condizioni, un po’ ghiacciato. Abbiamo avuto qualche problemino in più del solito, ma penso che la squadra ha tenuto bene il campo. Dovremo analizzare ben il gol preso perchè non c’erano avvisaglie, dobbiamo lavorare su questi difetti. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi perchè questa era una partita trappola visto il ritiro del Brescia, una squadra organizzata con ottimi giocatori ed un bravissimo allenatore. Oggi non c’erano avvisaglie sul gol preso, Luiz Felipe e Strakosha hanno avuto un’ incertezza prendendo gol come e non deve succedere perchè in Serie A non è semplice rimontare e ribaltare le partite. Non era semplice perchè il Brescia si è difeso molto basso e noi non muovendo la palla come al solito avevamo più difficoltà delle altre volte. Scudetto? La nostra prima cosa è cercare di crescere giornalmente. Ovvio che dopo due trofei in sei mesi ci si aspetta di più e sappiamo che le nostre responsabilità sono cresciute. Noi cercheremo di andare avanti con questo ritmo sapendo che il campionato italiano è molto difficile come si è oggi. Venivamo da quindici giorni di pausa per una squadra abituata a giocare ogni tre giorni, abbiamo avuto delle difficoltà, ma siamo stati bravi a vincerla. Vogliamo sicuramente centrare la Champions sapendo che come stiamo facendo noi stanno correndo anche le avversarie. Ho un ottimo rapporto con Eriksson e raggiungere il suo record fa enormemente piacere, era una cosa di cui ne avevo parlato con i ragazzi. È importante per la classifica e le statistiche. Vogliamo continuare e due gol nella stessa partita sono molte volte che li facciamo. Vogliamo migliorarci guardando solo a noi stessi e crescere di partita in partita“.

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non era una partita semplice, lo sapevamo. Il Brescia ha difeso bene anche se si trovava in inferiorità numerica. Ci sono stati dei problemi nel gestire la palla ma ci abbiamo creduto. Temevamo questa trasferta, era una partita insidiosa. Segnare al 90′ è una costante. Correa? Ha sentito un indurimento al polpaccio. Speriamo non sia nulla di grave.”

Simone Inzaghi è intervenuto anche in conferenza stampa al termine della partita per rispondere alle domande dei cronisti presenti: “Il segreto della Lazio è non mollare mai e crederci fino alla fine. Abbiamo vinto una partita importantissima per il nostro campionato. Nel primo tempo avremmo dovuto sfruttare meglio le situazioni capitate. Nel secondo la condizione del campo e il fatto che il Brescia si era chiuso ha reso difficile la partita. Probabilmente non abbiamo sviluppato il gioco come al solito, per bravura del Brescia”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’