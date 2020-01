Lanna: “Abbiamo concesso poco alla Lazio, un peccato perdere così”

Nel post gara di Brescia-Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il vice di Eugenio Corini Salvatore Lanna:”La squadra ha fatto bene, dopo l’espulsione ci siamo ricompattati ed abbiamo fatto un grande secondo tempo. Abbiamo concesso poco alla Lazio, anzi siamo ripartiti ed abbiamo palleggiato bene. Peccato perdere una partita così al ’92. Abbiamo incontrato una squadra fortissima, ma siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo lottato e abbiamo avuto anche un’ occasione importante nel secondo tempo. Peccato, ma questi ragazzi meritano gli applausi perchè hanno fatto una partita veramente importante contro una squadra fortissima. Balotelli da quando siamo tornati sta facendo un percorso di crescita, oggi ha fatto una partita importante anche dal punto di vista fisico, è stato di grande aiuto e ha fatto un bel gol. Mario ci sta dando tanto, deve continuare così, c’è ancora un margine importante di miglioramento, può crescere ancora e fare ancora di più. Tonali ha fatto una grande gara peccato l’abbia dovuto togliere perchè molto stanco e ha chiesto lui la sostituzione. È un giocatore che non avrei mai pensato di togliere, ha fatto molto bene anche da interno. Dobbiamo rimboccarci le maniche, continuare a lavorare pensando che è la strada giusta perchè i tre punti persi tra oggi e Parma dobbiamo andare a recuperarli a Genova domenica. Tonali è un centrocampista forte e può giocare dappertutto. Lo ha dimostrato anche oggi e non dimentichiamo che è un duemila e ha grandi margini di crescita. Siamo contenti sia qui con noi e ritengo possa solo crescere e diventare un giocatore totale“.

L’allenatore in seconda delle Rondinelle è poi intervenuto in conferenza stampa: “In questo periodo le cose non sono dalla nostra parte. È un peccato perché abbiamo disputato un’ottima gara. Siamo rimasti compatti serrando tutti gli spazi. Siamo anche riusciti a ripartire, palleggiare e siamo contenti di come abbiamo giocato. L’amarezza principale è per i calciatori che hanno dato il massimo. Dobbiamo ricominciare da questa gara avendo ben chiaro il nostro traguardo da raggiungere. Tonali l’ho cambiato perchè non si sentiva bene, ha chiesto lui la sostituzione. Ci avrei pensato mille volte prima di farlo uscire. Non mi sento di parlare della direzione arbitrale, ritengo che il rigore e l’espulsione sono giuste. La Lazio è una squadra fortissima che conosce bene il suo allenatore Inzaghi. Sono una formazione forte con tante frecce a loro disposizione. Proprio per questo motivo dico che il Brescia ha fatto bene, abbiamo interpretato il match nella maniera giusta”. Nella seconda frazione siamo stati bravi, è fisiologico che alla fine sia venuta meno la lucidità. Credo che sotto questo aspetto dobbiamo rimproverarci poco“.

