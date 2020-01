Lazzari nel prepartita: “Contro il Brescia partita difficile: loro vogliono punti salvezza, noi continuare le vittorie consecutive”

Il centrocampista dei biancocelesti Manuel Lazzari, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre-partita di Brescia-Lazio: “Abbiamo finito il 2019 nel migliore dei modi, ora sappiamo che inizia il bello. Non è facile, serve continuità, noi ci siamo preparati bene e siamo prontissimi. Ho giocato contro il Brescia in Serie B, quando ero alla SPAL. Spero che anche con la Lazio vada bene. Sarà difficile, a loro servono punti per la salvezza mentre noi vogliamo continuare le vittorie consecutive”..

L’esterno della Lazio ha poi continuato, durante l’intervista a Sky Sport: “Dobbiamo continuare come abbiamo finito il 2019, un anno molto bello. L’entusiasmo è altissimo, i punti ora saranno pesanti. Oggi ci siamo preparati alla grande, metteremo in campo tutte le nostre qualità. Centrocampo inedito? Mancano due giocatori importanti, forti, ma la Lazio ha veramente 24 titolari, quindi chi li sostituirà non li farà rimpiangere.

