Milinkovic: “Preferisco vincere le partite non alla fine. Lo Scudetto? Rimane un discorso a parte”

Nel post gara di Brescia-Lazio ai microfoni di Sky Sport ha parlato Sergej Milinkovic-Savic: “Non mi piace tanto vincere negli ultimi minuti, cerco di rendere le partite più tranquille segnando il prima possibile. In ogni caso questa rete sul finale dà un motivo in più per le prossime partite. Oggi abbiamo giocato un po’ lentamente nel secondo tempo con il Brescia che si è chiuso bene, poi abbiamo fatto un paio di cross e abbiamo segnato il gol all’ ultimo minuto. Lo Scudetto deve rimanere una parola a parte, guardiamo partita dopo partita. Con il Napoli abbiamo una gara difficile, ma abbiamo tutta la settimana per prepararla“.

Il centrocampista serbo è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Quando vinci all’ultimo minuto è bello, ma sarebbe meglio segnare prima e finire più tranquilli. Io leader? Non mi sento così, giochiamo in undici più i tre che entrano. Siamo tutti uniti e vinciamo tutti insieme. Per me i gol non contano, l’importante è vincere”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’