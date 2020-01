MOVIOLA – Cistana ingenuo su Caicedo, Manganiello tiene bene

La Lazio vola a Brescia per mantenere il passo delle ultime settimane e portare a casa i 3 punti. Viste le assenze di Leiva e Luis Alberto, Inzaghi punta sulla qualità e sullo stato di forma dei suoi per cercare il gol. Ad esempio Caicedo, che dopo 6 minuti, complice un tiro sbagliato di Immobile, spinge la palla in porta. L’assistente alza subito la bandierina, l’arbitro attende il verdetto del VAR, ma il fuorigioco c’è e si riparte dallo 0-0. Si sblocca invece Immobile. Al 39′ e lui che difende palla e di tacco serve Caicedo, ma Cistana lo trattiene e lo atterra. Per l’arbitro è calcio di rigore e rosso per il difensore. L’espulsione è diretta e non per doppio giallo, l’azione è stata interpretata da Manganiello come possibile occasione da gol (dogso) e quindi fallo sanzionabile con il cartellino rosso. La ripresa nasce sul nervosismo del primo tempo e le ammonizioni fioccano per entrambe le squadre. Il gioco viene costantemente interrotto dai tanti falli di entrambe le squadre. Mai violenti ma nervosi, è visibile come la voglia di non perdere sia maggiore rispetto a quella di vincere. Però, come dicono quelli bravi “le partite sono decise dagli episodi”.

