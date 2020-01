PAGELLE – Anno nuovo, vecchie maniere per CiroGol. Caicedo miglior attore non protagonista

Strakosha 6 – Primo vero intervento ad inizio ripresa su un tentativo ravvicinato di Bisoli, prima si era visto solo per aver raccolto in rete il tiro di Balotelli del momentaneo 1-0.

Luiz Felipe 5 – Pesa sulla sua coscienza la rete di Balotelli che sblocca la gara, sbaglia completamente la marcatura sulla punta che gli sfila alle spalle e trafigge Strakosha. Deve una cena ai compagni che ribaltano la partita.

Acerbi 6,5 – Vederlo perdere la pazienza fa capire quando Balotelli sia insopportabile in campo. Ace risponde comunque a suo modo nonostante un Manganiello che lo ha punito anche per gli interventi più puliti.

Radu 6 – Prende un giallo e viene richiamato in panchina, per un’ora aveva disputato una gara ordinata senza mai soffrire Torregrossa e Bisoli.

Dal 59′ Jony 5,5 – Qualche fallo di troppo, un giallo e troppi cross finiti sulla testa dei bresciani e non dei compagni.

Lazzari 6,5 – Ha il passo per mettere in difficoltà Mateju ma i compagni lo cercano poco con i giusti tempi. Per un’ora ci prova comunque con insistenza poi la squadra si intestardisce a giocare centralmente e l’ex Spal perde la verve.

Milinkovic 7 – La sensazione è che solo il serbo possa risolvere questa partita e difatti ogni pallone che gestisce in area avversaria diventa un pericolo come avviene nel recupero quando avvia la rete del sorpasso.

Parolo 6 – Si piazza davanti la difesa con l’obiettivo di far legna a favore dei compagni di reparto che devono offendere. Esce per ammonizione e salta anche la gara contro il Napoli essendo diffidato.

Dal 59′ Cataldi 6 – Non ha la brillantezza delle ultime uscite, si vede che in settimana non ha lavorato con continuità.

Correa 6 – Non è un allenamento a far comprendere un ruolo, l’argentino si applica ma soffre la doppia fase di gioco. Perde ingenuamente il pallone da cui nasce il vantaggio bresciano davanti la difesa, prova a riscattarsi quando affonda in velocità anche se con poca precisione al tiro.

Lulic 5,5 – Non può sempre incrociare il piatto sotto l’incrocio, ma ci va vicino nel primo tempo. Meno brillante del solito anche per merito di un Brescia che non lasciava varchi scoperti.

Dal 77′ Andre Anderson 5,5 – Paga un Manganiello eccessivamente fiscale che gli fischia tre falli in pochi istanti che lo intimoriscono. Sul finale si vede respingere da Joronen il colpo dell’1-3.

Caicedo 7,5 – Praticamente decide la partita da solo anche se non è il protagonista diretto. Si procura il rigore del pareggio con conseguente espulsione di Cistana e poi protegge palla in area dandola ad Immobile per il delirio finale.

Immobile 8 – Non poteva che essere Ciro ad aprire le danze nel 2020 e lo fa nel migliore dei modi. Con caparbietà avvia l’azione del rigore del pareggio che realizza con freddezza. Nella ripresa si fa vedere solo con un tiro inutile da trenta metri poi però con quel piattone nel recupero esplode la gioia.

All. Inzaghi 7 – Più forte delle assenze, più forte dei cambi stavolta non determinanti, più forte di un Brescia caparbio e coriaceo. Nona vittoria consecutiva e consapevolezza che la squadra ci crede fino all’ultimo istante.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’