Serie A, Roma-Torino 0-2: la doppietta di Belotti sfata il tabù Olimpico giallorosso dopo oltre 12 anni

Tre punti per il Toro all’Olimpico che sale al nono posto in classifica. Prima sconfitta dopo cinque giornate per i giallorossi di Fonseca che restano sempre quarti ma con l’Atalanta che potrebbe avvicinarsi a -1. Decisiva una doppietta di Belotti tra il 47′ (del primo tempo) e l’87’. Tante le occasioni non concretizzate dalla Roma già dal 3′ con Zaniolo. Pellegrini al 43′ prova la conclusione da posizione ravvicinata sulla quale Sirigu non si fa trovare impreparato. Al 76′ Izzo, già ammonito, colpisce con il braccio largo al limite dell’area di rigore del Torino ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il secondo giallo. Finisce 0-2 per il Toro allo stadio Olimpico di Roma, dopo 7 minuti di recupero. Il Torino batte la Roma allo stadio Olimpico dopo più di 12 anni.