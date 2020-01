SOCIAL | Milinkovic esulta e ringrazia il destino | FOTO

Dopo Fiorentina, Sassuolo e Cagliari anche il Brescia cade nel finale con la Lazio che tocca quota nove vittorie consecutive. Un traguardo pesantissimo raggiunto con una tenacia ed una determinatezza non indifferente celebrato via social dal Sergente di Simone Inzaghi Milinkovic-Savic il quale, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto voluto lanciare un messaggio forte e chiaro all’ambiente biancoceleste: “Destino aiuta chi non smette di crederci“.

Visualizza questo post su Instagram Destino aiuta chi non smette di crederci. 🦅 #Sergente Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 5 Gen 2020 alle ore 6:12 PST

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’