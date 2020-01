Boca Juniors, De Rossi dice addio al calcio giocato

È durata solamente pochi mesi l’esperienza di Daniele De Rossi con gli argentini del Boca Juniors. Come riportato da Tuttomercatoweb.com , infatti, l’ex capitano della Roma avrebbe comunicato alla società gialloblu l’intenzione di lasciare il club ed il calcio giocato a causa, come spiegato ad Olè da fonti vicini al calciatore, di “problemi personali in Italia”.

