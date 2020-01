CdS | Eriksson: “Complimenti alla squadra e ad Inzaghi. Spero che superi il mio record”

Nella calza Simone Inzaghi ha trovato la nona vittoria consecutiva e il raggiungimento di un altro record. E’ riuscito ad eguagliare Mister Eriksson che nella stagione 98′-99′ fece nove vittorie consecutive. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport sono riportate le parole dell’ex mister dopo Brescia-Lazio.

“La Lazio ha battuto il Brescia 2-1. Bene, Complimenti, sono molto contento per Simone e per la squadra. Mi ha raggiunto stabilendo il nuovo record, ora spero che continui a vincere e che mi stacchi. Sabato spero di riuscire a vede in tv la partita con il Napoli. Inzaghi è un ragazzo di prima classe. Fantastico, positivo e allegro. Onestamente non mi aspettavo potesse allenare a questi livelli. E’ stata una gran bella sorpresa, gli faccio i miei complimenti, non solo per gli ultimi risultati. Sta facendo benissimo alla Lazio. E’ un allenatore molto vivo, presente, partecipe. Vuole attaccare, è nella sua indole“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’