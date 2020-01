CdS | Si muove qualcosa anche in vista del mercato, piace molto un giocatore bianconero

Il 2020 biancoceleste è iniziato alla grande, ancora una vittoria, e con questa fanno 9 consecutive. Eguagliato il record di Mister Eriksson. Adesso è il momento di pensare al Napoli, ma contemporaneamente bisognerà dare un sguardo al mercato. Tare è stato chiaro: non c’è necessità di comprare ma se mai ci dovessero essere degli ottimi affari la Lazio si farà trovare pronta. Secondo quanto riportato dall’edizione del Corriere dello Sport, un buon affare già si sarebbe presentato in quel di Formello. Lotito e Tare avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca. Il croato potrebbe essere un’ottima risorsa per l’organico biancoceleste vista anche la sua versatilità. Il croato può agire sugli esterni, ma anche come punta e ciò farebbe molto comodo a Simone Inzaghi. Sul giocatore però ci sono diverse suadre, tra cui il Cagliari che potrebbe sfruttare la gara di oggi contro la Juventus per aprire una trattativa. I biancocelesti per ora restano alla finestra, pronti ad inserirsi al momento giusto.

