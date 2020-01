FORMELLO – Ripresa degli allenamenti: riscaldamento per tutti e poi lavoro tecnico per chi non ha giocato

Prima vittoria di questo 2020, ancora nei minuti finali. Segnale che questa squadra ha acquisito maturità e convinzione, non mollando mai e lottando fino all’ultimo. Questa mattina i biancocelesti sono scesi in campo a Formello agli ordini di Mister Inzaghi, il tempo stringe e bisogna essere pronti per affrontare il Napoli. Questa mattina l’allenamento si è svolto con una parte di riscaldamento a cui hanno partecipato tutti, mentre fase tecnica solo per chi non ha giocato (presente solo Jony tra i subentrati). Tra i titolari di ieri sono scesi in campo qeusta mattina soltanto Acerbi, Lazzari, Parolo, Immobile e Caicedo. Alla prima squadra si sono aggregati anche alcuni Primavera tra cui Cipriano, Falbo, Czyz e Moro, più Djavan Anderson, Casasola e Minala.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’