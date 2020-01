Il Messaggero | Milinkovic: “Adesso ogni traguardo è possibile”

Sul suo volto il ghigno di chi è pronto a sfidare l’Italia. Sergej Milinkovic non si nasconde: «Questa è una Lazio che non ha paura». Tradotto: rispetto per tutti gli avversari, guai a sottovalutarli, ma con l’obiettivo di vincere su ogni campo. «Anno nuovo, partite e vittorie nuove», dichiara il Sergente, anche se le abitudini sono quelle “vecchie”. Altra vittoria per 2-1. Altra vittoria in rimonta e nel recupero. «Speriamo di rimanere su questa strada. Quando vinci all’ultimo minuto è bello, ma sarebbe meglio segnare prima e finire più tranquilli» svela il serbo, che “bacchetta” la squadra e guarda in alto. Non soffre di vertigini “Sergio”, che rifiuta pubblicamente l’appellativo di leader, ma è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. «Dopo tutte queste vittorie non abbiamo paura – commenta l’ex Genk -. La mentalità è migliorata, giochiamo fino all’ultimo». Il segreto? Una rosa ampia e di qualità, unità anche nelle difficoltà, «Del resto, chi entra dà sempre una mano, come Andrè Anderson che aveva giocato poco fin qui».

SERGENTE AMBIZIOSO

La parola scudetto non lo spaventa: «Noi non ci fermiamo, poi vediamo che succederà alla fine». Testa bassa e pedalare con più di una speranza nel cuore. «Destino aiuta chi non smette di crederci», recita il post pubblicato su Instagram. La testa è già alla sfida con il Napoli, in programma sabato alle 18:00 all’Olimpico: «Dobbiamo guardare partita dopo partita, e la prossima sarà difficilissima, ma abbiamo tutta la settimana per prepararla». Ieri si è mosso bene nel centrocampo inedito composto da Parolo regista e Correa libero di muoversi tra le linee. Un esperimento riuscito che non verrà ripetuto contro la squadra di Gattuso: Luis Alberto e Leiva, squalificati contro il Brescia, torneranno a disposizione.

Valerio Cassetta/Il Messaggero

