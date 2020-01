Lady Immobile: “Ciro a Napoli? No, resta alla Lazio”

Jessica, moglie di Ciro Immobile, è stata intervistata su Rai Uno oggi pomeriggio durante la trasmissione Vieni da Me: “Non sapevo cosa volesse dire fidanzarsi con un calciatore, non capivo nulla di calcio. Mio padre inizialmente non lo vedeva di buon occhio, adesso lo ama più di me”. Caterina Balivo, tifosa del Napoli, chiede di un possibile trasferimento di Immobile nel club partenopeo: “Nono, resta alla Lazio. Abbiamo anche comprato casa da poco”, risponde prontamente Jessica.

