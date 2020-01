Lazio Women, pareggio delle biancocelesti con il Cesena FC

Campionato Serie B – 9ª giornata

LAZIO WOMEN – CESENA FC 2-2

Marcatrici: 30′, 59’ Di Giammarino (L), 53′ Cuciniello (C), 57′ Beleffi (C).

LAZIO WOMEN: Vicenzi, Santoro (82′ Clemente), Savini, Colini, Gambarotta, Lombardozzi (66′ Coletta), Pezzotti, Di Giammarino, Cianci (82′ Palombi), Pittaccio, Visentin.

A disp.: Natalucci, Vaccari, Berarducci, Proietti, Duò, Pedullà.

All.: Ashraf Seleman.

CESENA FC: Pacini, Casadei, Porcarelli, Battistini (85′ De Carli), Zani (67′ Bizzocchi), Gallina, Beleffi (89′ Laface), Cuciniello, Nagni, Cama, Pastore.

A disp.: Balzani, Casalboni, Simei, Siboni.

All.: Roberto Rossi.

Tra le mura amiche del campo ‘Mirko Fersini’ di Formello, la Lazio Women ospita il Cesena FC per la nona partita di campionato. Al 30′ la Lazio si porta in vantaggio con Di Giammarino. Al 57′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cuciniello salta più alta di tutti e mette il pallone alle spalle di Vicenzi. 1-1. Quattro minuti dopo il Cesena passa in vantaggio con un tiro da fuori di Beleffi, le biancocelesti pareggiano due minuti dopo sempre con Di Giammarino su punizione. La gara termina 2-2. Prossima partita domenica 12 gennaio, in trasferta, contro il Cittadella.

sslazio.it

