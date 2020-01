UP & DOWN | I migliori e peggiori di Brescia-Lazio

Anno nuovo, vecchi risultati. La Lazio torna in campo dopo la sosta per le feste natalizie e fa la cosa che gli riesce meglio: vince. Al Rigamonti di Brescia arriva la nona vittoria consecutiva in campionato, eguagliato il record storico di Eriksson. Dopo l’inizio non dei migliori, con il vantaggio dei padroni di casa con Mario Balotelli, sul finale del primo tempo la svolta: calcio di rigore per la Lazio e Brescia in 10 per il doppio giallo a Cistana. Bomber Ciro realizza e porta in parità il match nella prima frazione. Ormai, come avviene da diverse partite, i biancocelesti la portano a casa nei minuti di recupero: cross di Acerbi da centrocampo a pescare Caicedo che fa da sponda per Immobile, con il piattone il bomber di Torre Annunziata trafigge Joronen per il sorpasso finale. Altri tre punti e terzo posto consolidato con 39 punti, a -3 dalla coppia di testa Inter e Juventus, e con una partita da recuperare, quella contro il Verona. Buone notizie sono arrivate anche dall’anticipo delle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma: il Torino del “Gallo” Belotti, ha fermato la Roma con una sua doppietta (0-2), permettendo alla squadra di Inzaghi, di guadagnare altri tre punti sulla quarta. Ora la testa va dritta sulla sfida casalinga di sabato pomeriggio (18:00), quando all’Olimpico arriverà il Napoli di Gattuso che, questa sera, affronterà l’Inter al San Paolo. La Lazio ha iniziato il nuovo anno come ha terminato il vecchio. Vincendo. Il giorno dopo ogni partita della Lazio, la redazione di LazioPress.it, indicherà i migliori ed i peggiori in campo.

I MIGLIORI

Immobile 8

Non poteva che essere Ciro ad aprire le danze nel 2020 e lo fa nel migliore dei modi. Con caparbietà avvia l’azione del rigore del pareggio che realizza con freddezza. Nella ripresa si fa vedere solo con un tiro inutile da trenta metri poi però con quel piattone nel recupero esplode la gioia.

Caicedo 7,5

Praticamente decide la partita da solo anche se non è il protagonista diretto. Si procura il rigore del pareggio con conseguente espulsione di Cistana e poi protegge palla in area dandola ad Immobile per il delirio finale.

Milinkovic 7

La sensazione è che solo il serbo possa risolvere questa partita e difatti ogni pallone che gestisce in area avversaria diventa un pericolo come avviene nel recupero quando avvia la rete del sorpasso.

I PEGGIORI

Luiz Felipe 5

Pesa sulla sua coscienza la rete di Balotelli che sblocca la gara, sbaglia completamente la marcatura sulla punta che gli sfila alle spalle e trafigge Strakosha. Deve una cena ai compagni che ribaltano la partita.

Jony 5,5

Qualche fallo di troppo, un giallo e troppi cross finiti sulla testa dei bresciani e non dei compagni.

Andre Anderson 5,5

Paga un Manganiello eccessivamente fiscale che gli fischia tre falli in pochi istanti che lo intimoriscono. Sul finale si vede respingere da Joronen il colpo dell’1-3.

