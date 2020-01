VI Memorial ‘Halima Haider’, la Lazio vince il derby Under 14 e porta a casa la coppa

Nella finale della sesta edizione del Memorial ‘Halima Haider’, la Lazio batte la Roma nel derby diventando campione per il secondo anno consecutivo. Al Campo Candiani di Roma la Lazio va in vantaggio all’11’ con Ceccarelli e raddoppia con Marinaj.

Di seguito il tabellino della sfida e le dichiarazioni dei protagonisti:

VI Memorial ‘Halima Haider’ | Finale

ROMA-LAZIO 0-2

Marcatori: 11’ Ceccarelli (L), Marinaj (L)

ROMA: Bartolocci, Carpineti, Feola, Mirra, Ragone (65’ Ceccarelli), Granata (36’ Fravola), Guglielmelli, Schietroma (58’ Gioffredi), Bauco, Nardozi, Guerrieri.

A disp.: De Franceschi, Guidi, Gentile, Ferracci, Russo.

All.: Rubinacci

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Ercoli, Silvestri, Losi, Barone, Ceccarelli, Marinaj, Serra, Gelli (56’ Paparelli), Cavallari.

A disp.: Caruso, Bordoni, Stano, Visconti, Bigotti, Marini, Di Florio, Carbone.

All.: Gonini

Al termine dell’incontro, il responsabile del Settore Giovanile biancoceleste, Mauro Bianchessi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste sslazio.it:

“Oggi sono molto soddisfatto. In primis perché la squadra ha vinto l’ennesimo derby, oltretutto in una finale disputatasi nella Capitale; vogliamo dedicare questo successo nella stracittadina ai nostri tifosi. Inoltre, abbiamo vinto per il secondo anno di fila il Memorial ‘Halima Haider’, pochi ci credevano alla vigilia e vogliamo dedicare questo trofeo al nostro Presidente Claudio Lotito che è sempre presente con noi. Infine, quella di oggi è stata la ventiseiesima vittoria consecutiva ottenuta da questa squadra che sta compiendo cose eccezionali. Voglio fare i complimenti al tecnico Simone Gonini, allo staff ed a questi meravigliosi ragazzi. Oggi è giusto festeggiare, ma da domani torneremo con i piedi per terra per riprendere a lavorare pensando ai prossimi obiettivi da raggiungere”.

Anche il tecnico biancoceleste Simone Gonini ha commentato la vittoria della Lazio nel derby ai microfoni del portale ufficiale biancoceleste:

“La squadra ha offerto una grande prestazione contro una formazione importante. I ragazzi hanno meritato di vincere questa finale, ora avremo a disposizione qualche giorno di riposo prima di rituffarci nei due campionati che ci vedono protagonisti”.

Infine, il calciatore e capitano della Lazio Under 14, Michele Ercoli, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste:

“Il gruppo ha portato a termine una grandissima prova. Il torneo è stato affrontato nel miglior modo possibile dalla squadra, siamo riusciti a portare a casa meritatamente un’altra stracittadina”.

sslazio.it

