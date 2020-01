ANSA | Antitrust, procedura contro la Lazio e altre 8 squadre di Serie A

Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese, Atalanta sono le 9 società di Serie A nel mirino dell’ Antitrust che ha avviato 9 procedimenti istruttori per “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite”. Si tratta, in particolare, di clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o in parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello Stadio, di rinvio di partita o di ottenere risarcimenti per fatto della società. Lo riporta l’Ansa

