Carrizo: “Lotta scudetto tra Inter e Juventus, ma dietro c’è anche la Lazio”

8 anni di carriera in Italia, tra Lazio ed Inter, Juan Pablo Carrizo ha parlato in esclusiva ai microfoni di passioneinter.com, dicendo la sua sulla corsa scudetto di quest’anno: “Seguo tantissimo il calcio italiano, mi è rimasto dentro. Ho dei bei ricordi della mia carriera in Italia, il vostro Paese mi è rimasto nel cuore. Gli anni vissuti all’Inter da me sono stati complicati, ma questo secondo me è un anno diverso. La squadra lotta, tantissimo, porta i punti a casa. Ora sono primi in classifica, lottano con la Juventus, dietro c’è la Lazio, la classifica è molto serrata. Anche Roma ed Atalanta sono lì, è bello che sia così, ma mi auguro che l’Inter possa farcela a vincere, perché ci sono tanti ragazzi che hanno vissuto gli anni più complicati e si meritano di vincere lo Scudetto”.

