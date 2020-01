CdS | 120 anni della Lazio: l’inizio dei festeggiamenti domani a Castel Sant’Angelo, sarà presentato anche il francobollo celebrativo

La festa per i 120 anni della Lazio sta per iniziare. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha organizzato una festa indimenticabile: domani sera, 8 gennaio, la Lazio attenderà la mezzanotte all’interno di Castel Sant’Angelo. Per festeggiare i 120 anni di storia, Lotito si è assicurato, per una sera, tre sale del monumento storico di Roma, dedicate alla festa biancoceleste. All’interno di queste tre sale si svolgeranno i festeggiamenti: prima la cena in attesa della mezzanotte, poi la presentazione del francobollo celebrativo per i 120 anni che le Poste Italiane distribuiranno, ed infine il taglio della torta accompagnato dal brindisi per accogliere il 9 gennaio. La festa si svolgerà in forma privata, ma i tifosi potranno seguirla sui canali ufficiali della società a partire dalle ore 21:00, in attesa della mezzanotte. Inoltre i tifosi, come ogni anno, festeggeranno a Piazza della Libertà, luogo della fondazione della Lazio.

I festeggiamenti non finiscono qui, perchè la mattina del 9 gennaio, presso il Salone d’Onore del Coni, oltre alla presenza di alcuni campioni d’Italia del 1974 e del 2000, saranno premiati i rappresentanti delle sezioni della Polisportiva insieme al presidente Lotito e al direttore sportivo Igli Tare: ai due verrà consegnato il premio Bigiarelli 2020. Inoltre ieri è stato aperto il villaggio biancoceleste in Piazza della Libertà, dove i tifosi potranno ripercorrere la storia biancoceleste fino al 12 gennaio.

Infine la festa continuerà sabato 11 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma: in vista del match contro il Napoli, in programma alle ore 18:00, i giocatori biancocelesti scenderanno in campo con una maglia celebrativa, ed inoltre verrà esposta la Supercoppa Italiana conquistata a Riyadh contro la Juventus lo scorso 22 dicembre.

