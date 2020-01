Classifica gol subiti nei secondi tempi in Europa: nessuno come la Lazio

La stagione della Lazio si può definire come la stagione dei record. Si perchè oltre ai tabù sfatati, vedi la vittoria a San Siro con il Milan in campionato che mancava da 30 anni, la vittoria contro l’Inter sempre in campionato al Meazza, per passare poi ai record stabiliti da mister Simone Inzaghi, dalle 9 vittorie consecutive in Serie A, eguagliato il record del suo ex allenatore Sven-Göran Eriksson, ai record personali dei giocatori: Immobile su tutti che ha segnato per otto gare consecutive e punta ora al record di Gonzalo Higuain, quando ai tempi del Napoli segno ben 36 gol in Serie A, Luis Alberto che è il miglior assistman dei cinque maggiori campionati in Europa.

In questi anni il problema della Lazio è stato quello di subire troppi gol, nonostante ne segnava molti di più: quest’anno è arrivato un primato anche per quanto riguarda il reparto difensivo. Si perchè la Lazio è prima in una speciale classifica che comprende tutta Europa: è la squadra che nei secondi tempi subisce meno gol. Infatti si trova in testa con solamente tre gol subiti, ovvero il secondo gol subito contro il Lecce, nella vittoria casalinga per 4-2, mentre gli altri due pesano come un macigno, visto che sono i due gol con cui la Spal ha rimontato e battuto la squadra di Inzaghi per 2-1. Al secondo posto in solitaria troviamo lo Stade de Reims, sesta in classifica nel campionato francese, con soli 5 gol subiti nei secondi tempi. Sul terzo gradino del podio ci sono tre squadre con 6 gol subiti: il Paris Saint-Germain, il Leicester, secondo in Premier League, e gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. Quarto posto con 7 reti subite troviamo il “Cholo” Simeone con il suo Atletico Madrid, mentre al quinto posto ci sono i campioni d’Europa e del Mondo del Liverpool con 8 reti subite nei secondi tempi. Chiudono al sesto posto ben quattro squadre che hanno subito 9 reti: due italiane, ovvero Inter e Juventus, i “Galacticos” del Real Madrid ed il Marsiglia di André Villas-Boas.

Fonte: Lazio Page

