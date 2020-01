CorSera | Lazio,il cuore oltre il 90’. Correa in dubbio per il Napoli

Se le partite terminassero al 90’, la Lazio non solo non sarebbe a una manciata di punti dallo scudetto ma faticherebbe a lottare per la Champions League. La squadra di Inzaghi ha segnato 6 gol oltre il novantesimo, solamente in campionato e senza contare la rete di Cataldi che ha chiuso la Supercoppa italiana. Sono stati realizzati tutti nelle ultime 10 partite, a cominciare dalla rimonta con l’Atalanta, vero trampolino di lancio verso il record delle nove vittorie consecutive. E queste 6 reti hanno regalato ai biancocelesti addirittura 8 punti: uno proprio contro i bergamaschi (da 2-3 a 3-3), due contro il Sassuolo (da 1-1 a 1-2), tre contro il Cagliari (da 1-0a1-2, in questo caso i gol nel recupero sono stati addirittura due), due contro il Brescia (da 1-1 a 1-2). Solo nel 3-1 alla Juventus, quello in campionato, la rete della Lazio oltre il 90’ non ha cambiato il risultato, né quindi la classifica. Se a questi numeri aggiungiamo gli altri 6 gol che la Lazio ha segnato nell’ultimo quarto d’ora, comprendiamo come la squadra di Inzaghi abbia un’energia straordinaria e quasi incontenibile quando si avvicina la fine della gara. Una questione fisica e mentale, un insieme di elementi che consente ai biancocelesti di entrare in partita nel momento in cui gli avversari ne escono. Tanto che in questo stesso periodo – dal 75’ in avanti – Strakosha ha incassato appena due gol, e nel secondo tempo ne ha presi complessivamente soltanto tre. Quasi nulla. Si chiama Fabio Ripert il preparatore atletico che ha messo tutta questa benzina nelle gambe dei giocatori. Inzaghi se lo è portato dalla Primavera, anche negli anni scorsi il suo lavoro era stato apprezzato, mai però la Lazio era riuscita a fare la differenza nel finale come accade adesso (si ricordano le 5 partite vinte nei 10’ conclusivi due stagioni fa, nel 2017-18, comprendendo anche la Supercoppa e una partita di Europa League). Niente a che vedere con quanto sta capitando adesso. Una caratteristica sulla quale incide pure la forza mentale del gruppo, costruita grazie ai risultati, alle finali giocate (vinte, ma anche perse), all’unità di intenti che accomuna tanti calciatori diventati campioni proprio con la Lazio. E anche grazie a un tecnico che vuole sempre e solo vincere,eche da sabato prossimo sino al 5 febbraio è atteso addirittura da ben 6 partite consecutive all’Olimpico: 5 sono di campionato (compreso il derby «in trasferta» contro la Roma) e 1 di Coppa Italia. Si comincia sabato col Napoli, Inzaghi spera di avere Correa, in dubbio per un problema muscolare. CorriereDellaSera

