De Martino: “Anno dopo anno abbiamo alzato l’asticella. Castel Sant’Angelo sarà illuminato di biancoceleste”

Terzo posto in solitaria, nove vittorie consecutive, raggiunto il record di Eriksoon, ma non solo. Quella è in corso è la settimana che culminerà nella giornata di giovedì con i cento venti anni della Polisportiva. Un anniversario molto importante e ricco di eventi che invaderanno la capitale. A fare il punto sulla stagione dei ragazzi di Simone Inzaghi e sulle iniziative in vista del compleanno laziale, ai microfoni di RadioSei, è intervenuto il capo ufficio stampa della Lazio Stefano De Martino: “Oltre alla felicità del momento, quello che sta premiando la Lazio con vittorie e trofei è il percorso di crescita portato avanti da anni. Il fatto di aver ottenuto 6 titoli in dieci anni disputando dieci finale rappresenta ottimo traguardo. Ciò simboleggia che di stagione in stagione siamo riusciti ad alzare l’asticella. Seppure qualcuno lo neghi, crescere è l’obiettivo della società della società. Festeggeremo l’anniversario dei 120 anni varcando uno dei simboli storico-culturale di Roma come Castel Sant’Angelo. E’ un qualcosa di unico, mai nessun club è arrivato a tal punto ed è giusto e naturale che sia la Prima squadra della Capitale a riuscirci. All’interno ci sarà anche una visita per i giocatori, mentre l’esterno della struttura sarà illuminata di biancoceleste. Ci saranno delle guide per visitare il Castello, non tutti i calciatori si rendono conto di quale sia il portato storico di questa location. Andrà in scena anche la presentazione di un francobollo celebrativo dei 120 anni, prima del brindisi di mezzanotte. E’ doveroso fare un plauso al presidente Lotito perchè è per merito suo e della sua ostinazione festeggeremo in un modo fantastico. Poter illuminare Castel Sant’Angelo con i nostri colori sarà un qualcosa di magnifico. Idealmente,ovviamente, festeggeremo con chi è a Piazza della Libertà. Quella della maglia celebrativa è un’ulteriore chicca, una cosa bellissima, è al vaglio il discorso circo il suo utilizzo anche nel corso della stagione”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’